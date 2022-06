Inter, si avvicina Milenkovic: nerazzurri pronti a rinnovare la difesa con Skriniar verso il Psg (Di domenica 26 giugno 2022) Grandi manovre di mercato per l’Inter in difesa, con la probabile cessione di Milan Skriniar al Psg che potrebbe dare il via a una serie di operazioni. I nerazzurri infatti dovrebbero ricavare circa 70 milioni dall’addio dello slovacco, con Bremer e Milenkovic primi nomi sulla lista di Simone Inzaghi. In particolare per il difensore della Fiorentina sarebbe già presente un accordo di massima per un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus, mentre per la trattativa con i viola si dovrebbe comunque parlare di cifre piuttosto contenute. Milenkovic infatti ha rinnovato per una sola stagione proprio per poter essere ceduto a una cifra inferiore ai 15 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Grandi manovre di mercato per l’in, con la probabile cessione di Milanal Psg che potrebbe dare il via a una serie di operazioni. Iinfatti dovrebbero ricavare circa 70 milioni dall’addio dello slovacco, con Bremer eprimi nomi sulla lista di Simone Inzaghi. In particolare per il difensore della Fiorentina sarebbe già presente un accordo di massima per un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus, mentre per la trattativa con i viola si dovrebbe comunque parlare di cifre piuttosto contenute.infatti ha rinnovato per una sola stagione proprio per poter essere ceduto a una cifra inferiore ai 15 milioni. SportFace.

