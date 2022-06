Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale del M5s. Collegato anche Beppe Grillo: «Ho aderito a una nuova religione, l’altrovismo» (Di domenica 26 giugno 2022) Alla vigilia dell’arrivo a Roma del co-fondatore del M5s, Beppe Grillo, e nel mezzo delle ultime ore utili per il voto per i ballottaggi delle elezioni comunali, alle 21.30, Giuseppe Conte ha convocato su Zoom il consiglio nazionale del M5s, con ordine del giorno «comunicazioni del presidente». anche Grillo è presente al “concilio” virtuale e, intervenendo durante la riunione, ha ironizzato: «Ho aderito a una nuova religione… l’altrovismo». L’ex premier domani incontrerà vis-a-vis il garante pentastellato e verranno affrontati diversi nodi cruciali per il futuro del MoVimento. In primis Conte e Grillo faranno il punto sullo stato del ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Alla vigilia dell’arrivo a Roma del co-fondatore del M5s,, e nel mezzo delle ultime ore utili per il voto per i ballottaggi delle elezioni comunali, alle 21.30,hato su Zoom ildel M5s, con ordine del giorno «comunicazioni del presidente».è presente al “concilio” virtuale e, intervenendo durante la riunione, ha ironizzato: «Hoa una». L’ex premier domani incontrerà vis-a-vis il garante pentastellato e verranno affrontati diversi nodi cruciali per il futuro del MoVimento. In primisfaranno il punto sullo stato del ...

