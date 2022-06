Gareth Bale ha trovato una nuova squadra | ecco dove giocherà il gallese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 giugno 2022) È stato uno dei calciatori più forti e determinanti per un decennio abbondante di calcio. Veloce, devastante, tecnico e dal senso del gol spiccato,ha vissuto la sua carriera diviso tra Southampton, Tottenham e Real Madrid. Proprio i Blancos decisero di puntare su di lui sborsando al club bianco di Londra ben 100 milioni di euro per acquisire il suo cartellino. La mossa fu ripagata largamente sul campo: dal 2013 al 2020, infatti, l’anglosassone ha messo insieme 171 presenze segnando 80 reti con la maglia degli spagnoli. Grazie anche al suo contributo, i madridisti hanno alzato innumerevoli trofei terminando sul tetto d’Europa, come vincitori della Champions League, per ben cinque volte. A giugno è ufficialmente scaduto il contratto che legava gli iberici a: il giocatore, ormai non più quello di un tempo, non ha perso ...