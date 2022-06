“Elephant” | il controverso film di Van Sant e la vittoria a Cannes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 giugno 2022) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Andremo aalla scoperta di unche ha vinto la Palma d’oro. Parleremo di licei americani, di violenza e del problema delle armi. Abbiamo dedicato questa puntata a “” di Gus Van. “Quando assieme a Dany Wolf abbiamo pensato ad una storia che prendesse spunto dalla tragedia di Columbine, in cui due ragazzi all’interno di una scuola fecero una strage, abbiamo distribuito un questionario, chiedendo a migliaia di adolescenti cosa pensassero di quei fatti. La maggioranza, restando anonima, ha risposto che per loro i ragazzi di Columbine erano degli eroi, che si trattava di una rivalsa verso una società che li ignora, che non ne ascolta i problemi, le difficoltà; e che, soprattutto, quei ragazzi in questo modo erano apparsi in televisione” In ...