Edoardo Tavassi, altro che Mercedesz Henger: appena tornato in Italia subito beccato con la sua compagna di vita (Di domenica 26 giugno 2022) Edoardo Tavassi è stato indubbiamente uno dei personaggi più amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi, prossima alla conclusione. In molti sperano che il fratello di Guendalina si fidanzi con Mercedesz Henger, con cui è nato un bel rapporto sull'Isola. A Roma, però, ha già una 'compagna': vediamo di chi si tratta. Lunedì 27 giugno, poco dopo le 21, andrà in onda su Canale 5 la finalissima de L'Isola dei Famosi 2022. Come ricorderanno bene i suoi fan, nel 2020 il reality condotto da Ilary Blasi fu cancellato all'ultimo momento per via dello scoppio della pandemia da COVID-19. Nel 2021 e nel 2022, invece, è andato regolarmente in onda. L'anno scorso la finale fu trasmessa il 7 giugno e a vincere fu lo YouTuber napoletano Simone Paciello, conosciuto come 'Awed'. Quest'anno il vincitore (o la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022)è stato indubbiamente uno dei personaggi più amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi, prossima alla conclusione. In molti sperano che il fratello di Guendalina si fidanzi con, con cui è nato un bel rapporto sull'Isola. A Roma, però, ha già una '': vediamo di chi si tratta. Lunedì 27 giugno, poco dopo le 21, andrà in onda su Canale 5 la finalissima de L'Isola dei Famosi 2022. Come ricorderanno bene i suoi fan, nel 2020 il reality condotto da Ilary Blasi fu cancellato all'ultimo momento per via dello scoppio della pandemia da COVID-19. Nel 2021 e nel 2022, invece, è andato regolarmente in onda. L'anno scorso la finale fu trasmessa il 7 giugno e a vincere fu lo YouTuber napoletano Simone Paciello, conosciuto come 'Awed'. Quest'anno il vincitore (o la ...

