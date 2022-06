È dimagrito solo 60 kg a Vite al Limite, ma oggi Travis lascia tutti di stucco: guardate com’è diventato, pazzesco (Di domenica 26 giugno 2022) A Vite al Limite è dimagrito solo 60 kg, ma oggi Travis è davvero irriconoscibile: guardate com’è diventato, è davvero pazzesco! Il percorso di Travis all’interno della clinica di Houston non è stato uno dei più soddisfacenti. Seppure il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan a Vite al Limite sia dimagrito più di 60 kg durante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 giugno 2022) Aal60 kg, maè davvero irriconoscibile:, è davvero! Il percorso diall’interno della clinica di Houston non è stato uno dei più soddisfacenti. Seppure il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan aalsiapiù di 60 kg durante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Pubblicità

Sonek4L : @LeXoR_FaNtAsY @TatooWasTaken @smireyaa_ @dummmics Bro io sono tipo 5 kili sopra ahah, sono dimagrito un sacco e st… - Danielejr02 : @louispeluche Ma solo io lo vedo dimagrito la faccia sgonfia - je4nlynx : tw dca . . . . . . dal primo lockdown si è messo a dieta ed è dimagrito tantissimo, evita i carboidrati come la pes… - rinascente90 : Come si è fatto per il 110 che hanno gonfiato le fatture x avere più soldi dallo stato cosi farà ilary con i naufra… - Linkem25 : Ma perchè è dimagrito solo Vaporetto ??? #isola -