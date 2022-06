Droga | Bellucci Fdi | ' persona sia libera da tutte le dipendenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Oggi, come ogni anno celebriamo la Giornata mondiale di Lotta alla, la 35/ma dall'istituzione da parte dell'Onu, con la nostra campagna nazionale ‘Liberi dalla. Mai schiavi'. Continueremo a chiedere al Governo, dando voce all'appello dei degli operatori del settore pubblico e del privato sociale impegnati in materia di, che sia affrontato il drammapatologiche in modo prioritario". Lo afferma Maria Teresa, capogruppo Fdi in commissione Affari sociali della Camera e responsabile nazionale del dipartimentoe terzo settore del partito. "È prioritario -aggiunge- istituire un Fondo Nazionale di lotta allePatologiche, revisionare il T.U. 309/1990 e il sistema dei servizi sulla base ...