Corriere dello Sport – “Non finisce mai di stupirmi” (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 21:10:37 Arrivano conferme dal Corriere: Concentrata sulle mosse tra attacco e centrocampo, in attesa dello sbarco-bis a Torino di Paul Pogba e della sospirata decisione finale di Angel Di Maria, la Juventus rischia di trovarsi spiazzata dalla possibile partenza di Matthijs De Ligt. Juve, senza Chiellini toccherà a De Ligt e Bonucci Il centrale olandese è atteso alla stagione del definitivo salto di qualità alla luce dell’addio alla Juve di Giorgio Chiellini, andando a formare la coppia titolare con Leonardo Bonucci, eppure nelle ultime ore sono tornate a rimbalzare voci sulla presunta volontà del giocatore di lasciare Torino e l’Italia, magari per trasferirsi in Premier League, dove club come il Manchester United del suo mentore Ten Hag e come il Chelsea sarebbero pronte a intavolare trattative con la Juve. Guarda la gallery Mercato ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 21:10:37 Arrivano conferme dal: Concentrata sulle mosse tra attacco e centrocampo, in attesasbarco-bis a Torino di Paul Pogba e della sospirata decisione finale di Angel Di Maria, la Juventus rischia di trovarsi spiazzata dalla possibile partenza di Matthijs De Ligt. Juve, senza Chiellini toccherà a De Ligt e Bonucci Il centrale olandese è atteso alla stagione del definitivo salto di qualità alla luce dell’addio alla Juve di Giorgio Chiellini, andando a formare la coppia titolare con Leonardo Bonucci, eppure nelle ultime ore sono tornate a rimbalzare voci sulla presunta volontà del giocatore di lasciare Torino e l’Italia, magari per trasferirsi in Premier League, dove club come il Manchester United del suo mentore Ten Hag e come il Chelsea sarebbero pronte a intavolare trattative con la Juve. Guarda la gallery Mercato ...

Pubblicità

ManuGuada369 : @SindromeN Dipende dall'offerta che fai, se gli offri le briciole grazie al cazzo che vuole andare via. Poi magari… - e_zaniolo : RT @Clauzinho3: Dio mio… BASTAAAA!!! Avete rotto il cazzooooo! Ma invece di Malagrotta non poteva andà a fuoco la sede del Corriere dello s… - Simo2982 : RT @Sig_Ceretti: Se compri il Corriere dello Sport, il problema è tuo. Se apri i loro link, il problema è tuo. Loro scrivono per vendere.… - giornali_it : Ciclismo, Filippo Zana nuovo campione d'Italia su strada #26giugno #QuotidianiSportivi #CorriereDelloSport #Sport - fantapiu3 : Tutti i voti qui trovate tutti i voti delle 5 maggiori testate giornalistiche per i #votifantacalcio dell'#Inter di… -