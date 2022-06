Calciomercato Milan – I nomi per la difesa: da Acerbi a Theate (Di domenica 26 giugno 2022) Il Milan lavora per aggiungere un difensore alla retroguardia di Pioli in questa sessione di Calciomercato: il punto su Acerbi e Theate Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Illavora per aggiungere un difensore alla retroguardia di Pioli in questa sessione di: il punto su

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - Milannews24_com : Le ultime su #belotti - MilanLiveIT : Prende quota il nome di #MarcoAsensio per la trequarti del #Milan. 25M la richiesta del #RealMadrid! #Ancelotti ha… -