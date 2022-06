Alvin chiude con un occhio nero l’Isola dei famosi 2022: cosa è successo (Di domenica 26 giugno 2022) Forse domani sera quando andrà in diretta dall’Honduras l’ultima puntata dell’Isola dei famosi le luci e il sole della Playa non faranno vedere nel dettaglio questo particolare ma chi segue Alvin sui social, sta sicuramente ammirando, in queste ore, il suo occhio nero. Di fa per dire ovviamente! A mostrare il suo occhio nero, è stato lo stesso Alvin che, dopo aver fatto un divertente bagno in Honduras portando con se anche il quadro di Ilary Blasi a mo di santino ( e facendo divertire anche Francesco Totti che ha commentato il post, scrivendo all’inviato dell’Isola che è il numero 1) si è infortunato. Anche lui in infermeria? Capita quando sei lontano da casa da oltre tre mesi…Presto Alvin tornerà in Italia per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Forse domani sera quando andrà in diretta dall’Honduras l’ultima puntata deldeile luci e il sole della Playa non faranno vedere nel dettaglio questo particolare ma chi seguesui social, sta sicuramente ammirando, in queste ore, il suo. Di fa per dire ovviamente! A mostrare il suo, è stato lo stessoche, dopo aver fatto un divertente bagno in Honduras portando con se anche il quadro di Ilary Blasi a mo di santino ( e facendo divertire anche Francesco Totti che ha commentato il post, scrivendo all’inviato delche è il numero 1) si è infortunato. Anche lui in infermeria? Capita quando sei lontano da casa da oltre tre mesi…Prestotornerà in Italia per ...

