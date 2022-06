Altro che Diletta Leotta! Can Yaman avvistato con la bellissima attrice (Di domenica 26 giugno 2022) L’attore turco Can Yaman torna ad accendere la curiosità sulla sua vita sentimentale, in un recente evento è stato avvistato in compagnia di una conosciuta attrice italiana: di chi si tratta. Lui è diventato uno dei volti più amati in Italia, anche per merito del suo fascino smisurato. Can Yaman è l’attore turco del momento L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 giugno 2022) L’attore turco Cantorna ad accendere la curiosità sulla sua vita sentimentale, in un recente evento è statoin compagnia di una conosciutaitaliana: di chi si tratta. Lui è diventato uno dei volti più amati in Italia, anche per merito del suo fascino smisurato. Canè l’attore turco del momento L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

matteosalvinimi : Impossibile integrare gli islamici che non si vogliono integrare. Altro che cittadinanze in regalo o corsie prefere… - myrtamerlino : Negli #StatiUniti l’#aborto non è più un diritto. Un ritorno all’oscurantismo di tempi che pensavamo superati, che… - CarloCalenda : Stasera sono qui perché dall’altro lato c’è tutto quello che è la negazione di quello per cui hanno combattuto i no… - Lucia83209384 : @BelpietroTweet Medioevo.. Altro che andare su Marte.. Ce li invierei tutti in blocco sti merdecani - DonKalulu20 : @ErenYea82110719 @MatteoMenegola @capuanogio Su Capology i dati sono tutti verificati, direi che è più attendibile… -