Alex Wyse si emoziona mentre i fan cantano Sogni Al Cielo (Di domenica 26 giugno 2022) L’emozione di Alex Wyse Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21, Alex Wyse ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Il cantante ha così pubblicato il suo primo EP, Non Siamo Soli, che in questi giorni sta scalando le classifiche. Come se non bastasse l’ex allievo del talent show ha anche rilasciato il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 giugno 2022) L’emozione diDopo la fine dell’esperienza ad Amici 21,ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Il cantante ha così pubblicato il suo primo EP, Non Siamo Soli, che in questi giorni sta scalando le classifiche. Come se non bastasse l’ex allievo del talent show ha anche rilasciato il video L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

strysenelcuore : RT @sonostronzaaa: questa bambina è stata benedetta da luigi strangis e Alex wyse signori - angela_bar : Alex Wyse di Amici live Non Siamo Soli sul palco del Tim Summer Hits a Roma - Alexa90084199 : L'ultimo ospite della Stagione di 'Colazione da Versilia' è ALEX WYSE!????? Il cantante si racconta a distanza di un… - matitilzus : RT @trasullaluna: alessandro rina in art alex wyse is a VOCALIST #alexwyse - Madda03709824 : RT @nodangerinsoul_: La ? PARTE DUE DI SEMPLICEMENTE ALEX WYSE ? in due minuti e otto secondi. Godetevelo! #alexwyse • #amici21 https://t.c… -