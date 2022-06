Usa, Corte Suprema ribalta diritto aborto e scatena le proteste (Di sabato 25 giugno 2022) È chiusura per numerose cliniche in molti stati Usa dopo che una sentenza della Corte Suprema ha rimosso il diritto costituzionale all'aborto: un vero terremoto per i diritti delle donne americane. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) È chiusura per numerose cliniche in molti stati Usa dopo che una sentenza dellaha rimosso ilcostituzionale all': un vero terremoto per i diritti delle donne americane. Si ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - lauraboldrini : La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 5… - elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - AlessiaAndreola : RT @rulajebreal: La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudici di Tr… - biri_111 : RT @MarastiMattia: Negli USA la corte costituzionale sospende Roe vs Wade, che garantiva diritto federale all'aborto. Com'è la situazione i… -