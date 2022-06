Usa | 14 Stati bandiranno l' aborto nei prossimi 30 giorni

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Stati Uniti: la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto. Revocata la Roe v. Wade del 1973 che leg… - rtl1025 : ?? La Corte suprema #Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizza… - RaiNews : #aborto, i singoli Stati potranno scegliere. Esplode la protesta. Obama: attaccata la libertà di milioni di america… - ralphfeldberg : @fattoquotidiano cerchiamo di raccontare dei fatti (è falso dire che l'aborto è stato abolito). vediamo quello che… - AlfiereInBianco : @jacopo_iacoboni Due settimane fa nessuno in grado di esprimersi se un magistrato potesse candidarsi al CSM senza l… -

Settehanno bandito l'aborto subito dopo la sentenza della Corte Suprema che lo ha abolito a livello federale, altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni. Si tratta dia guida ...... alla vigilia del vertice del G7 dice che glisono pronti a sostenere ogni possibile soluzione ... Duecento di loro sonouccisi nello stesso giorno in attacchi missilistici nelle regione di ...(ANSA) - WASHINGTON, 25 GIU - Il presidente americano Joe Biden firma oggi la legge bipartisan per una stretta sulle armi, approvata ieri e ...Quattro nuovi sacerdoti per la Chiesa udinese: domani in Cattedrale, a Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato "imporrà le mani" su don Matteo Lanaro, don Davide Larcher, don Gabriele Pighin e don Alberto ...