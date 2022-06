Una voce per Padre Pio stasera su Rai 1 con Mara Venier e tanti ospiti: le anticipazioni (Di sabato 25 giugno 2022) Un’altra serata all’insegna della musica e dello spettacolo ma anche delle testimonianze di fede. Dopo Carlo Conti da Assisi, tocca a Mara Venier oggi, con Una voce per Padre Pio da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). Oggi, sabato 25 giugno in prima serata, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda una nuova edizione di “Una voce per Padre Pio”. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. Mara Venier in questi giorni ha mostrato alcune anticipazioni, nel corso delle prove della serata. E sono davvero tantissimi gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 giugno 2022) Un’altra serata all’insegna della musica e dello spettacolo ma anche delle testimonianze di fede. Dopo Carlo Conti da Assisi, tocca aoggi, con UnaperPio da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). Oggi, sabato 25 giugno in prima serata, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda una nuova edizione di “UnaperPio”. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale.in questi giorni ha mostrato alcune, nel corso delle prove della serata. E sono davverossimi gli ...

