Una voce per Padre Pio | Escobar o Lo chiamavano Bulldozer? La tv del 25 giugno

Per la prima serata in tv, sabato 25 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Una voce per Padre Pio", condotto da Mara Venier. Da Piazza SS. Annunziata in Pietrelcina il programma riunisce grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Beppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, e tanti altri e l'Orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Una voce per Padre Pio da 23 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Su RaiTre alle 21.20 l'appuntamento è con "Sapiens – Un solo pianeta", condotto da Mario Tozzi. Canale5 alle 21.30 riproporrà "Tu si que vales".

