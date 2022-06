TS – spunta Nuno Santos Belotti sogna il Milan | Bremer-Inter ma non solo

(Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 19:08:36 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Dalla redazione di Tuttosport con Camillo Forte facciamo il punto sulle trattative del Toro. Partiamo dalle ultime voci che riguardano un portoghese: «, 27 anni, attaccante esterno dello Sporting Lisbona. Siamo ai preliminari, però. Roba da procuratori e contatti che si susseguono. La carne al fuoco in questo momento è tanta per il ds Vagnati». E veniamo ai due big che lasceranno la maglia granata,. «Il Gallo è tranquillo in vacanza e a breve dirà dove andrà. Io ho un’idea: il, che da sempre è il suo sogno. Poi, è vero che si è fatta sotto la Fiorentina e che il Monaco ha proposto un contratto ad Andrea. Ma lui al momento nicchia. Per quanto riguarda, la prossima settimana ci sarà ...

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport con Camillo Forte facciamo il punto sulle trattative del Toro. Partiamo dalle ultime voci che riguardano un portoghese: "Nuno Santos, 27 anni, attaccante esterno dello Sporting Lisbona. Siamo ai preliminari, però. Roba da procuratori e contatti che si susseguono. La carne al fuoco in questo momento è tanta per il ds Vagnati". E veniamo ai due big che lasceranno la maglia granata. "Il Gallo è tranquillo in vacanza e a breve dirà dove andrà. Io ho un'idea: il Milan, che da sempre è il suo sogno. Poi, è vero che si è fatta sotto la Fiorentina e che il Monaco ha proposto un contratto ad Andrea. Ma lui al momento nicchia. Per quanto riguarda Bremer, la prossima settimana ci sarà..."