Salernitana | Djuric saluta e chiarisce | “Ho letto tante notizie false | le cose si fanno in due”

(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo quattro anni, 128 presenze e 28 gol si dividono le strade di Milane la, con l’attaccante bosniaco che sui propri canali social ha anche voluto chiarire alcuni rumors dell’ultimo periodo. “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata. Hoin queste settimane tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente lesiin due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un altra soluzione”. Un particolare ringraziamento, oltre che ai tifosi e a tutti membri degli staff che si sono succeduti in questi anni,lo ha ...

Milan Djuric, uno dei profili accostati anche alla Fiorentina per l'attacco, ha affidato ai social il suo addio alla Salernitana, con cui sono fallite le trattative per il rinnovo: "La mia priorità è ..."