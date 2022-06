Roma «T’ammazziamo | non sai chi siamo noi» Si rifiutano di pagare il conto | ma interviene un pugile | caos al ristorante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 giugno 2022) Si sono seduti nelgiapponese Hayashi Sushi di via Faleria, a, e hanno iniziato a ordinare di tutto. Un lauto pasto, oltretutto gradito, visto che i piatti venivano rimandati indietro vuoti. Ma, al momento del, invece dei soldi sono arrivate le minacce. «Non ti paghiamo,mafiosi, meglio per te se ti stai buono», hanno detto al cameriere. Mangiamo e non paghiamo Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel noto ristante in zona San Giovanni. I due “clienti”, entrambi italiani dall’età apparenti di circa 35-40 anni, alla fine del pranzo si sono alzati senza voler saldare il. Il cameriere, sentendosi minacciato, ha chiamato il titolare. I due hanno alzato il tono. Spacciandosi per appartenenti a un non ben specificato clan, pretendevano di nonil ...