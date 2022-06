"Quello è il mio bancomat". Riconosce il ladro e lo affronta (Di sabato 25 giugno 2022) Un commerciante di Arezzo si è trovato davanti l'uomo che poco prima gli aveva rubato la carta di credito: dopo averlo riconosciuto, gli si è scagliato addosso riuscendo a metterlo in fuga Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) Un commerciante di Arezzo si è trovato davanti l'uomo che poco prima gli aveva rubato la carta di credito: dopo averlo riconosciuto, gli si è scagliato addosso riuscendo a metterlo in fuga

Pubblicità

RobertoBurioni : Solidarietà al mio amico @BentivogliMarco che prova quello che io provo da anni con i novax - borghi_claudio : @VperVendetta99 @GiacomoGramagli @SMicheleSSS @carseri Il problema è che magari lei lo vorrebbe mandare via ma un a… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per gli auguri per il mio onomastico e per tutto l’affetto che mi avete dimostrat… - protoxmar : RT @Marteena84: @SimoPillon Continueremo a fare QUELLO CHE VOGLIAMO col nostro corpo, mio caro. Non ci potete fermare, non ci potete zittir… - giosan62 : @Alyenante Ti invidio....io pomeriggio devo sorbirmi la riconciliazione del mio TFR pagato con quello che risulta i… -