Pubblicità

ItaliaTeam_it : BENEDETTA PILATO CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 100 RANA! ?????????????????????? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - Coninews : BENEDETTAAAAAAAAA! ?? Ancora un magnifico trionfo #ItaliaTeam a Budapest! Benedetta #Pilato è CAMPIONESSA DEL MONDO… - ItaliaTeam_it : Campionessa del Mondo a 17 anni. Fenomenale Benedetta Pilato. ? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - MassimGiannini : RT @LaStampa: Pilato, la campionessa oltre il tabù: “Il ciclo? Dobbiamo poterne parlare” - infoitsport : Benedetta Pilato, campionessa contro il pregiudizio: “Ciclo mestruale? Non è un tabù -

... FONDO, TUFFI E PALLANUOTO) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI MONDIALI DI NUOTO 9.18: La ungherese Hosszu con 4'39'15 vince la terza e ultima batteria davanti allaolimpica ...Perché, là, in Giappone, laromana si era recata dopo aver subito un tremendo attacco ... mentre oggi l'Italia può sognare in grande soprattutto con(50 rana, 1a in semifinale), ...Ceccon nei 50 dorso, Pilato nei 50 rana, la staffetta mista e Paltrinieri nei 1500: l’Italia si gioca le ultime chance di medaglie e vuole superare il risultato di Gwangju ...Benedetta Pilato è una protagonista al Mondiale di nuoto a Budapest, l’azzurra ha conquistato il miglior tempo e staccato il pass per i 50 rana, le speranze di medaglia sono altissime. L’atleta italia ...