Paltrinieri | favoloso oro nei 1500 sl e record europeo

(Di sabato 25 giugno 2022) AGI - Straordinaria impresa, quasi leggendaria, per Gregorioandato a conquistare l'oro neistile libero ai Campionati mondiali di nuoto di Budapest al termine di una gara favolosa sotto l'aspetto tattico. Per ‘SuperGreg' anche il nuovodi 14'32”80 dopo essere stato fino a due vasche dalla fine sotto il primato mondiale. L'azzurro è rimasto al comando della gara sin dall'uscita dal blocchetto. Perla medaglia conquistata alla Duna Arena di Budapest neistile libero è la terza iridata su questa distanza i precedenti ori quelli di Kazan 2015 e Budapest 2017. L'azzurro non vinceva neisl in campo internazionale dai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. SuperGreg toccando in 14'32”80,...

Lo davano per finito e invece no. Gregorioha stravinto i suoi 1500 senza troppe difficoltà, alla faccia di chi lo aveva quotato a ... Strepitoso,. non ci sono aggettivi. E' la sua ...Perla medaglia conquistata alla Duna Arena di Budapest nei 1500 stile libero è la terza iridata su questa distanza i precedenti ori quelli di Kazan 2015 e Budapest 2017. L'azzurro non ...Record degli azzurri ai mondiali di Budapest con 9 medaglie. Argento nei 50 rana per Benedetta Pilato e per la squadra femminile di highlight. Vezzali: "Mai vinto così tanto a un mondiale" ...Giornata trionfale ai Mondiali di Budapest. Nel carniere anche l'argento della Pilato nei 50 rana e il bronzo di Ceccon nei 50 dorso e nella prova highlight del sincro ...