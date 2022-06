Nuoto | perché Thomas Ceccon ha vinto il bronzo e poi lo ha perso? Cos’è successo sui 50 dorso ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Giornata da montagne russe per. Che si è inevitabilmente chiusa al meglio con l’oro nella 4×100 mista assieme a Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi. Ma in precedenza il vicentino aveva partecipato alla gara dei 50, in cui è stato nel giro di due ore classificato al quarto posto, al terzo e ora di nuovo, definitivamente, al quarto. Ma che cosa èquest’oggi? Il piazzamento sul podio era arrivato a causa della squalifica dello statunitense Justin Ress, che avevala gara in 24.12. Ma all’ufficialità dei risultati il nome dell’atleta a stelle e strisce non appariva, o meglio appariva per ultimo; il tutto a causa del suo finale di gara, in cui ha toccato la piastra con tutto il suo corpo immerso in acqua, pratica considerata non legale. La vittoria è ...