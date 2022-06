**Nuoto: Mondiali, oro allo statunitense Armstrong nei 50 dorso e Ceccon bronzo** (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Medaglia di bronzo per Thomas Ceccon nei 50 dorso ai campionati del mondo di Budapest. Vittoria per lo statunitense Hunter Armstrong in 24"14, argento per il polacco Ksawery Masiuk (24"49) e bronzo per il 21enne vicentino che tocca in 24"51. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Medaglia di bronzo per Thomasnei 50ai campionati del mondo di Budapest. Vittoria per loHunterin 24"14, argento per il polacco Ksawery Masiuk (24"49) e bronzo per il 21enne vicentino che tocca in 24"51.

