Nuoto | Mondiali | Benedetta Pilato argento nei 50 rana | vince la lituana Meilutyte**

Budapest, 25 giu. - (Adnkronos) - Benedetta Pilato vince la medaglia d'argento nei 50 rana ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne tarantina, vincitrice nella doppia distanza, tocca in 29"80 alle spalle della lituana Ruta Meilutyte vincitrice in 29"70. Bronzo alla sudafricana Lara Van Niekerk (29"90).

