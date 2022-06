Nuoto, Martinenghi: “Abbiamo fatto una staffetta molto tranquilla”. Ceccon: “Mi aspettavo un po’ meno” (Di sabato 25 giugno 2022) Prova di controllo per l’Italia nella 4×100 mista ai Mondiali di Nuoto. Nella Duna Arena di Budapest il quartetto formato da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri chiude la terza batteria al secondo posto in 3:33.02, tempo che vale il terzo crono assoluto e dunque la qualificazione senza problemi in finale. “Questa mattina Abbiamo fatto una staffetta molto tranquilla – ha affermato Martinenghi ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara – Credo niente di diverso da quello che ci aspettavamo. Questa mattina io e Thomas avevamo l’idea di tenerci un po’ di più, così è stato ed è venuta una buona staffetta da terzo tempo quindi bene” La parola è poi passata a Ceccon: “Mi ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Prova di controllo per l’Italia nella 4×100 mista ai Mondiali di. Nella Duna Arena di Budapest il quartetto formato da Thomas, Nicolò, Piero Codia e Lorenzo Zazzeri chiude la terza batteria al secondo posto in 3:33.02, tempo che vale il terzo crono assoluto e dunque la qualificazione senza problemi in finale. “Questa mattinauna– ha affermatoai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara – Credo niente di diverso da quello che ci aspettavamo. Questa mattina io e Thomas avevamo l’idea di tenerci un po’ di più, così è stato ed è venuta una buonada terzo tempo quindi bene” La parola è poi passata a: “Mi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - Eurosport_IT : ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapes… - Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - grafuio : RT @lollocascini: Tre ori in tre giorni raccontati da Luca Sacchi. Storia. L' #Italia del #nuoto raggiunge un record e può finalmente guar… - lollocascini : Tre ori in tre giorni raccontati da Luca Sacchi. Storia. L' #Italia del #nuoto raggiunge un record e può finalment… -