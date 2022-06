Nuoto da favola | Paltrinieri mondiale | oro alla staffetta mista uomini e nel nuoto sincronizzato

(Di sabato 25 giugno 2022) Lo davano per finito e invece no. Gregorioha stravinto i suoi 1500 senza troppe difficoltà,faccia di chi lo aveva quotato a 26. medaglia d'oro e record europeo a un soffio da quello ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | … - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | #Budapest… - ansiaepizza : RT @Eurosport_IT: Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | #Budapest… - SchwarzGuido : RT @Eurosport_IT: Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | #Budapest… - MazzaliVanna : RT @Eurosport_IT: Un’impresa da re quella di Paltrinieri: oro e record mondiale, un traguardo storico! ???? ?? #FINABudapest2022 | #Budapest… -

La trama approfondimento Mondiali, ecco tutte le medaglie italiane. FOTO Alla vigilia del ... con la prima tappa presso la Puerta Del Sol di Alassio, il luogo storico dove laazzurra (con ...Risultati spettacolari che regalano all'Italia il secondo posto nel medagliere in una rassegna iridata che ancora vedrà italiani in gara nelle gare di tuffi, oltre che nelin acque libere e ...Si tratta del quinto oro per l’Italia ai Mondiali di Budapest 2022. SportFair. Un’ultima giornata da sogno per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi h ...L’Italia ha ottenuto oggi altre splendide medaglie ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Minisini e Ruggieri hanno messo al collo un altro strepitoso oro e come loro hanno fatto impazzire di gioia tu ...