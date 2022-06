Minisini e Ruggiero | secondo oro ai Mondiali di nuoto a Budapest Trionfo sulle note dei Maneskin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Il 20 giugno avevano conquistato la prima medaglia d’oro. Dopo cinque giorni, eccone un’altra. Giorgioe Lucrezia, compagni di club nell’Aureliae nelle Fiamme Oro, hanno bissato il successo, arrivando primi anche nel duo misto libero aididi. Un’edizione memorabile per questi due ragazzi che, dopo aver battuto i concorrenti nel tecnico, hanno chiuso la prova del sincronizzato con 90.9667, davanti ai giapponesi e ai cinesi. Il tuttodi Beggin’ dei. “Siamo molto contenti per tanti motivi – ha dichiaratodopo la premiazione – contenti di aver finalmente sfondato il muro dei novanta che è ciò a cui ambivamo in questa gara e che deve essere la ...