Macron conferma Borne premier Francia: governo per "inizio luglio" (Di sabato 25 giugno 2022) Emmanuel Macron, che "ha deciso di confermare la (sua) fiducia" alla premier Elisabeth Borne, le ha chiesto di presentargli alla fine della prossima settimana "proposte" per "un nuovo governo d'azione"... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Emmanuel, che "ha deciso dire la (sua) fiducia" allaElisabeth, le ha chiesto di presentargli alla fine della prossima settimana "proposte" per "un nuovod'azione"...

Pubblicità

eErgaOmnes : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… - libellula58 : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… - lupazzottu : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… - Rosyfree74 : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… - eusebiofg : RT @CCKKI: #Macron ha perso clamorosamente le legislative, ma conferma l'impegno militare in #Ucraina????. Certo che anche in #Francia???? il p… -