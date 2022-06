Lucca: rave party abusivo in Garfagnana bloccato dalle Forze dell’ordine (Di sabato 25 giugno 2022) L'operazione per scongiurare la festa abusiva, e i problemi ambientali e di sicurezza che avrebbe portato, è scattata da intercettazioni su profili social sensibili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 giugno 2022) L'operazione per scongiurare la festa abusiva, e i problemi ambientali e di sicurezza che avrebbe portato, è scattata da intercettazioni su profili social sensibili L'articolo proviene da Firenze Post.

