LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Andrea Dallavalle trionfa nel salto triplo, alle 20.25 la finale dei 100 metri con Jacobs (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Tra poco la finale dei 100 ostacoli femminili. 19.56 Catalin Tecuceanu vince la seconda batteria degli 800 in 1’48?27 davanti a Francesco Pernici in 1’48?56, terzo Ndiaga Dieng in 1’49?47. 19.53 Andrea Dallavalle è il nuovo campione italiano del salto triplo. L’atleta delle Fiamme Gialle trionfa con un 17.28 al terzo tentativo davanti a Tobia Bocchi (Carabinieri), 16.86 al primo turno in pedana. Terzo Chiebuka Emmanuel Ihemje (Aeronautica), 16.81 al quarto salto. 19.51 Ora la seconda batteria. 19.49 Giovanni Lazzaro si impone nella prima batteria in 1’48?96 davanti a Francesco Conti (1’49?21), terzo Simone Barontini (1’49?22). 19.46 Al via le batterie ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.59 Tra poco ladei 100 ostacoli femminili. 19.56 Catalin Tecuceanu vince la seconda batteria degli 800 in 1’48?27 davanti a Francesco Pernici in 1’48?56, terzo Ndiaga Dieng in 1’49?47. 19.53è il nuovo campione italiano del. L’atleta delle Fiamme Gicon un 17.28 al terzo tentativo davanti a Tobia Bocchi (Carabinieri), 16.86 al primo turno in pedana. Terzo Chiebuka Emmanuel Ihemje (Aeronautica), 16.81 al quarto. 19.51 Ora la seconda batteria. 19.49 Giovanni Lazzaro si impone nella prima batteria in 1’48?96 davanti a Francesco Conti (1’49?21), terzo Simone Barontini (1’49?22). 19.46 Al via le batterie ...

