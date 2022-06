Lazio, tra Cabral e Caputo per il vice Immobile il sogno è Mertens (Di sabato 25 giugno 2022) La Lazio è alla ricerca del vice Immobile: tra Cabral e Caputo il sogno resta quello di Mertens che potrebbe lasciare il Napoli La Lazio è alla ricerca del vice Immobile per la prossima stagione. Viste le partite ravvicinate e l’età del bomber biancoceleste serve avere un’alternativa importante. Su Cabral è finito il Besiktas, mentre Caputo è quello più sponsorizzato proprio da Ciro. Il sogno di Sarri resta Mertens. Il belga potrebbe lasciare Napoli senza rinnovo e Tare avrebbe messo sul piatto 2 milioni per l’ingaggio. La distanza è netta visto i 3.5 richiesti dall’attaccante azzurro, ma si può limare come riportato da Il Messaggero. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Laè alla ricerca del: trailresta quello diche potrebbe lasciare il Napoli Laè alla ricerca delper la prossima stagione. Viste le partite ravvicinate e l’età del bomber biancoceleste serve avere un’alternativa importante. Suè finito il Besiktas, mentreè quello più sponsorizzato proprio da Ciro. Ildi Sarri resta. Il belga potrebbe lasciare Napoli senza rinnovo e Tare avrebbe messo sul piatto 2 milioni per l’ingaggio. La distanza è netta visto i 3.5 richiesti dall’attaccante azzurro, ma si può limare come riportato da Il Messaggero. L'articolo ...

