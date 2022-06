La siccità mette in ginocchio l'Italia. Che succede a Roma (Di sabato 25 giugno 2022) La siccità non dà tregua all'Italia. Al punto che tutto il Paese entrerà presto in zona rossa. Tutta l'Italia presto in zona rossa per la siccità. A parlare di una «situazione drammatica» è il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli: «Nel corso delle prossime settimane ci aspettiamo che quasi tutto il Paese entri in zona rossa perché le aree cosiddette rosse, quelle in cui c'è una diminuzione dei livelli dei fiumi e dei laghi e dove la risorsa idrica sta mancando, si stanno allargando sempre di più». E Patuanelli annuncia interventi «anche in centri abitati di dimensioni maggiori». Nel frattempo si chiudono sempre più rubinetti, si attivano dighe e bacini, ma la siccità continua a mettere in crisi il mondo dell'agricoltura, colpito paradossalmente anche da violenti ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Lanon dà tregua all'. Al punto che tutto il Paese entrerà presto in zona rossa. Tutta l'presto in zona rossa per la. A parlare di una «situazione drammatica» è il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli: «Nel corso delle prossime settimane ci aspettiamo che quasi tutto il Paese entri in zona rossa perché le aree cosiddette rosse, quelle in cui c'è una diminuzione dei livelli dei fiumi e dei laghi e dove la risorsa idrica sta mancando, si stanno allargando sempre di più». E Patuanelli annuncia interventi «anche in centri abitati di dimensioni maggiori». Nel frattempo si chiudono sempre più rubinetti, si attivano dighe e bacini, ma lacontinua are in crisi il mondo dell'agricoltura, colpito paradossalmente anche da violenti ...

