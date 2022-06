La Camera di Commercio di Bergamo cerca un funzionario per i servizi di regolazione del mercato

(Di sabato 25 giugno 2022) Ladidiha indetto un bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale di categoria giuridica D, economica D1, e profilo professionale “Gestore dididel”. Il bando è disponibile sul sito delladinella sezione Bandi di concorso/Assunzioni a tempo indeterminato (CLICCA QUI). Le domande, redatte sull’apposito modello, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 22 agosto 2022.

Pubblicità

ViviCampania : Quotazioni Metroquadro di Salerno e Provincia, presentazione lunedì alla Camera di Commercio -… - salernonotizie : Camera di Commercio: in provincia di Salerno balzo dell’export nel 2021 - erminia_giorno : RT @CameraCosenza: ?????????? ???????????????? ?? ????????: ?????? ???????????????? ???????????????? ??????????????` ?? ???????????? potrai ottenere gratuitamente lo SPID richiedendo la firm… - camcomroma : Disponibile il numero di giugno di RomaCrea Notizie: tra gli approfondimenti, i numeri del PID della Camera di Comm… - gmariggio : RT @datamanager_it: Data4 al Farnèse D’Or: l’evento organizzato dalla Camera di commercio francese in Italia che celebra i rapporti tra i d… -

Radio Colonna

Un monito condiviso anche da Mario Pozza, presidente delladidi Treviso e Belluno, addolorato di fronte a una morte provocata da problemi economici: 'Abbiamo attivato degli ...LECCE - La querela era stata presentata da Alfredo Prete, noto imprenditore leccese, nelle vesti, all'epoca dei fatti, di presidente delladisalentina, per vicende avvenute nel febbraio del 2017. E il pubblico ministero Paola Guglielmi aveva invocato una condanna di quattro mesi. Il giudice Fabrizio Malagnino, però, ha ... Camera commercio, Premio Roma per i migliori pani e formaggi Roma, 24 giu. (askanews) - Sono stati consegnati, durante una Gala nella sede dell'ambasciata di Francia a Roma, i Farnèse d'or. L'evento è promosso dalla Camera di Commercio Francese in Italia, che p ...La denuncia era stata presentata dall'allora presidente della Camera di commercio per frasi della consigliera della giunta. La Procura aveva invocato quattro mesi ...