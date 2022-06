Keita Balde saluta il Cagliari e l’Italia | arrivate due offerte da Grecia e Turchia

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 giugno 2022) L’avventura dialè di fatti giunta al termine. Dopo la retrocessione del club sardo in Serie B, il senegalese saluterà la squadra isolana e si svincolerà. Ill’aveva infatti prelevato a titolo gratuito dal Monaco la scorsa estate, facendogli firmare un contratto di 1 anno più 2 di opzione, che però non sarà esercitata. Deludente la stagione di, che ha chiuso il campionato con 3 gol e 2 assist in 26 partite di campionato. Poco per un calciatore che anni fa era ritenuto un vero e proprio campioncino. La sua parabola aveva raggiunto il picco più alto alla Lazio, che l’aveva prelevato da giovanissimo nella cantera del Barcellona. Dopo l’addio ai biancocelesti, e il conseguente passaggio al Monaco per 30 milioni di euro nell’estate del 2017, è iniziata la parte ...