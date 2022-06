Gp Olanda: pole di Bagnaia su Ducati, secondo Quartararo (Di sabato 25 giugno 2022) Francesco Bagnaia partirà in pole position nel Gp d'Olanda, undicesima prova del mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati - con il tempo di 1'31''504, nuovo record della pista - ha preceduto il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Francescopartirà inposition nel Gp d', undicesima prova del mondiale MotoGp. Il pilota della- con il tempo di 1'31''504, nuovo record della pista - ha preceduto il ...

