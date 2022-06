Dakar 2023, Petrucci non ci sarà: ipotesi Superbike? - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di sabato 25 giugno 2022) Danilo Petrucci Roma, 25 giugno 2022 - Dopo aver vinto una tappa nel 2022, Danilo Petrucci ha deciso di saltare la Dakar 2023. Il ternano è stato rivelazione nell'ultima edizione del rally raid ma per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) DaniloRoma, 25 giugno 2022 - Dopo aver vinto una tappa nel 2022, Daniloha deciso di saltare la. Il ternano è stato rivelazione nell'ultima edizione del rally raid ma per ...

Pubblicità

FormulaPassion : Niente Dakar per Danilo Petrucci nel 2023: il ternano si concentrerà sul campionato MotoAmerica - MotoBice : RT @gponedotcom: Alla vigilia del round di The Ridge del MotoAmerica, il pilota ternano ha fatto sapere che non sarà ai blocchi di partenza… - dakarbot : RT @gponedotcom: Alla vigilia del round di The Ridge del MotoAmerica, il pilota ternano ha fatto sapere che non sarà ai blocchi di partenza… - MotoAmerica : RT @gponedotcom: Alla vigilia del round di The Ridge del MotoAmerica, il pilota ternano ha fatto sapere che non sarà ai blocchi di partenza… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Danilo Petrucci ha deciso: non parteciperà alla Dakar 2023!) è stato pubblicato su Mo… -