“Come un raggio nell’acqua: Dante e la relazione con l’altro”: a Formia la riscoperta dell’Uomo attraverso l’arte del Sommo Poeta (Di sabato 25 giugno 2022) Formia – Letture, musica, canto, proiezioni di video e immagini per raccontare l’Uomo attraverso Dante e il multiforme linguaggio dell’arte. Fa tappa anche a Formia “Come un raggio nell’acqua: Dante e la relazione con l’altro” l’evento promosso dal Sistema Bibliotecario “Sud Pontino” e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del bando “La Cultura fa Sistema 2021”. L’appuntamento è per mercoledì 29 giugno alle ore 20:40 presso la corte comunale del Municipio di Formia (ingresso via Carmelitani). A 701 anni dalla sua morte, Dante continua a parlarci dell’Uomo nella sua dimensione universale. Oltre il tempo e attraverso il tempo. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022)– Letture, musica, canto, proiezioni di video e immagini per raccontare l’Uomoe il multiforme linguaggio del. Fa tappa anche aune lacon” l’evento promosso dal Sistema Bibliotecario “Sud Pontino” e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del bando “La Cultura fa Sistema 2021”. L’appuntamento è per mercoledì 29 giugno alle ore 20:40 presso la corte comunale del Municipio di(ingresso via Carmelitani). A 701 anni dalla sua morte,continua a parlarcinella sua dimensione universale. Oltre il tempo eil tempo. Il ...

