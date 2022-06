Ceferin: «Superlega morta: tre persone che portano tutti in tribunale» (Di sabato 25 giugno 2022) «Rapporti coi presidenti della Superlega? Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l’Uefa sia mia proprietà. In finale a Parigi eravamo accanto, mi sono congratulato, ma questo è tutto. Cosa dirò la Corte UE? Intanto l’Uefa non è mai un monopolio. Uno è libero di essere o meno Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 giugno 2022) «Rapporti coi presidenti della? Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l’Uefa sia mia proprietà. In finale a Parigi eravamo accanto, mi sono congratulato, ma questo è tutto. Cosa dirò la Corte UE? Intanto l’Uefa non è mai un monopolio. Uno è libero di essere o meno Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Ceferin: «La Superlega è morta: sono solo tre persone che portano tutti in tribunale» - gcar_53 : @F1N1no Quindi per te il presidente del PSG che è più contro lui la Superlega di Ceferin propone alla Juve, una del… - iamnotaheroine : @Up_78erailmio Provo anche io a buttare là un mio pensiero: se Tebas non fosse corso a spifferare a Ceferin della S… - ragione_ho : @CalcioFinanza Al Khelaifi fa il soldato di Ceferin ora che gli è tanto amico. Se non fosse il protetto della UEFA,… - rickybization : @capuanogio @terribile76 Però sulla superlega tutti con ceferin mafioso del cazzo e contro Agnelli, poi dopo qualch… -