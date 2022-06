Catania rinasce con Ross Pelligra | entrato nella Pallacanestro Varese L'ex arbitro e prefetto Cardona presidente della Reggina

(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo il fallimentosocietà, ilcon una squadra in Serie D. Il Comune ha scelto come nuovo proprietario del club...

Catania. Il calcio rinasce in città, 5 offerte anche da società straniere ed un nuovo stadio per ripartire Un nuovo inizio per il Catania. Dopo il fallimento, il club ripartirà dalla Serie D con Ross Pelligra diventato nelle scorse ore il nuovo proprietario. "Lo faccio per la mia terra, per la mia famiglia ...Il progetto del Gruppo Pelligra (piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica, e progetti di sviluppo), è stato ritenuto quello più adatto a ...