Calcio: Chelsea pronto a valutare offerte per Kepa (Di sabato 25 giugno 2022) Il 27enne spagnolo chiede spazio, Nizza alla finestra LONDRA (INGHILTERRA) - Kepa Arrizabalaga non è incedibile e il Chelsea è pronto a valutare le eventuali offerte per il 27enne portiere spagnolo.

