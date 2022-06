Aiuti ai trasportatori per attraversare lo Stretto | è la storia di un nuovo fallimento della politica?

(Di sabato 25 giugno 2022) La concessione di contributi a fondo perduto, per un totale di 10 milioni di euro, destinati ad aiutare le imprese di autotrasporto che hanno la propria sede in Sicilia a recuperare almeno una parte ...

La concessione di contributi a fondo perduto, per un totale di 10 milioni di euro, destinati ad aiutare le imprese di autotrasporto che hanno la propria sede in Sicilia a recuperare almeno una parte ...... i bus operator, gli agenti di commercio e i piccolisono allo stremo. Stiamo ... Se nel decretoapprovato dal Consiiglio dei Ministri il 18 marzo scorso oltre alla riduzione delle ...Lo dice Salvatore Bella, segretario del Fai Sicilia, a proposito dell’annuncio del presidente Musumeci della concessione di 10 milioni di euro, a fondo perduto, agli autotrasportatori siciliani per il ...Il Consiglio nazionale della Fai a Bergamo. Uggè: «Il mestiere è cambiato e attira sempre di meno i giovani, servono cambiamenti». Bendotti: contributi pubblici inadeguati e non ancora arrivati ...