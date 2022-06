Affari con la scusa della guerra | il sospetto di Poletti | italiano a Odessa | Grandi ricavi con la speculazione e spesso l' amministrazione pubblica è complice

(Di sabato 25 giugno 2022) Il direttore di TheJournal, Ugo, in collegamento da, ha lanciato dal salotto di Art'èRumore un appello al ministro Dario Franceschini: "Franceschini deve farsi dire dal governo come intende preservare il patrimonio storico di questa città", ha detto a Nicoletta Orlandi Posti e Alessandra Mori che lo hanno intervistato per LiberoTv, "perché laedilizia creal'nella distruzione di palazzi storici. Su questo punto un pizzico di responsabilizzazione ci vuole”. Il direttore di TheJournal in un altro passaggio dell'intervista puntualizza che “che è la città più bella del ...

Pubblicità

matteograndi : Su Briatore vado controcorrente: se uno vuole vendere una pizza a 65 euro sono affari suoi e di chi decide di acqui… - Internazionale : L’attivista e intellettuale egiziano Alaa Abdel Fatah è al 75 esimo giorno di sciopero della fame. Ma i governi eur… - teresawolf33 : #novax quando una mamma novax litiga con la figlia che si vuole vaccinare.. Mamma, mi voglio vaccinare, non mi romp… - Giamma78427284 : @fabioalisei Ma saranno anche problemi loro? Già Zelensky ci riguarda non si è capito perché. Ora anche questo? Ma… - Benjo36888305 : @Carlo95395766 @GiuseppeConteIT @luigidimaio Meno di quelli regalati alle Banche d'Affari Americane con i la sottoscrizione dei Derivati. -

Repubblica Roma

Discorso a parte, ovviamente, per i russi, quasi del tutto assenti visto che i voli direttiil ... centri d'e centri minori a incrementare di più i flussi: +23,2% contro il +22% delle ...Infine ho richiesto l'attivazione dei pozzi geotermici privatiscarico in corpi idrici per aumentare al massimo l'alimentazione di ogni roggia, cavo o colatore', ha concluso il sindaco. Massimo Bochicchio, l'ultimo mistero: gli strani affari con la cosca Santapaola Il tridente d'attacco Lukaku-Lautaro-Dybala, su cui milioni di interisti stanno fantasticando in questi giorni in attesa che i due affari si concretizzino ... le grandi squadre hanno vinto sempre con ...Ieri la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato la nuova agenda dell'UE sulla governance internazionale degli oceani, ...