Ad Amazon | «Serie A? Osserviamo il mercato in Italia»

Mariangela Marseglia, ad di Amazon, ha parlato del mercato in Italia dei diritti Tv ai microfoni di Milano Finanza. Le sue dichiarazioni: «Serie A? L'Italia è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamente Osserviamo sempre il mercato. Al momento i costi e prezzi di Amazon in Italia non cambiano»

