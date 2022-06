Pubblicità

ilpost : A Shanghai sabato non sono stati rilevati nuovi casi di COVID-19, non succedeva da marzo -

Il Post

...Profesional argentina da Sportitalia e Onefootball La programmazione sul calcio in TV di25 ... per quello coreano Jeonbuk - Daegu per quello cinese Wuhan Yangtze -Port. Nel ...... Pronostici per oggi,25 giugno 2022 Calcio in TV oggi,25 giugno 2022 PROGRAMMA ...30 Tianjin Jinmen Tiger - Meizhou Hakka 13:30 Wuhan FC -Port 13:30 Zhejiang Professional - ... A Shanghai sabato non sono stati rilevati nuovi casi di COVID-19, non succedeva da marzo Budapest, 16 giu. - La Duna Arena di Budapest accende i riflettori sui mondiali di nuoto, in programma dal 18 al 25 giugno nel fantascientifico palazzetto ai bo ...Da sabato 11 giugno Shanghai è tornata quasi del tutto in lockdown per un ciclo di test di massa contro il Covid-19 che è durato per tutto il weekend. Riguardo alla situazione nella città cinese, ...