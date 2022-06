WhatsApp, cambia tutto: ci sono tre novità davvero sbalorditive (Di venerdì 24 giugno 2022) . La piattaforma è pronta a lanciare aggiornamenti importanti Tutti gli utenti potranno fare maggiore attenzione alla propria privacy negando la visione della propria immagine profilo o della data di ultimo accesso ai profili non desiderate. cambiamenti anche per le chiamate di gruppo. Per mantenersi al passo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . La piattaforma è pronta a lanciare aggiornamenti importanti Tutti gli utenti potranno fare maggiore attenzione alla propria privacy negando la visione della propria immagine profilo o della data di ultimo accesso ai profili non desiderate.menti anche per le chiamate di gruppo. Per mantenersi al passo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

FrankieBrony : Sono cose che sai perfettamente. I tuoi dubbi derivano solo dal fatto che hai troppa paura di non stare in un 'cont… - Peach_Proff : Come cambia il concetto di buona o cattiva educazione. Se non rispondi ad un messaggio, whatsapp ad esempio, sei u… - pep_qui : • Morata parte, libera la 9 • Vlahovic cambia, prende la 9,libera la 7 • Ora le voci su @Cristiano Fatevi due d… - teuta_59 : Entro a Twitter non vedo te mi sento triste e sola, lo so che cosa risponderai, non cambia niente ci sentiamo via… - morottimichele : Cambia di tutto e di più nella vita di una persona, ma non la foto profilo whatsapp -