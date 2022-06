Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri furioso minaccia: “Togliete quella foto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Riccardo Guarnieri è stato avvistato più volte con la stessa donna e c’è già chi parlava di una nuova fiamma, quando il cavaliere ha deciso di intervenire con forza e anche un pizzico di maleducazione. Nel tentatore maldestro di smentire tutto, infatti, se l’è preso con la pagina Instagram che aveva pubblicato una sua foto a cena con la misteriosa donna (che non appartiene al parterre di Uomini e Donne né al mondo della televisione). Uomini e Donne, discussa coppia del trono over al concerto di un famoso cantante Ad avvistarli sono stati alcuni telespettatori secondo cui la coppia sarebbe stata presa d'assalto dai fan Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022)è stato avvistato più volte con la stessa donna e c’è già chi parlava di una nuova fiamma, quando il cavaliere ha deciso di intervenire con forza e anche un pizzico di maleducazione. Nel tentatore maldestro di smentire tutto, infatti, se l’è preso con la pagina Instagram che aveva pubblicato una suaa cena con la misteriosa donna (che non appartiene al parterre diné al mondo della televisione)., discussa coppia del trono over al concerto di un famoso cantante Ad avvistarli sono stati alcuni telespettatori secondo cui la coppia sarebbe stata presa d'assalto dai fane ...

