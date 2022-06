Ucraina, Stato maggiore: fermata offensiva russa a Borivsky (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 10.20 - Continua la guerra villaggio dopo villaggio nel Donbass L'esercito ucraino ha fermato l'offensiva delle truppe russe vicino a Borivsky, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, su Facebook. "Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk", si legge inoltre nel rapporto. Le truppe russe puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la "Crimea Ucraina temporaneamente occupata" e operano il blocco delle comunicazioni marittime dell'Ucraina nella parte nord-occidentale del Mar Nero. Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 10.20 - Continua la guerra villaggio dopo villaggio nel Donbass L'esercito ucraino ha fermato l'delle truppe russe vicino a, nella regione di Kharkiv, nell'orientale. Lo ha reso noto lodelle forze armate ucraine, su Facebook. "Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk", si legge inoltre nel rapporto. Le truppe russe puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la "Crimeatemporaneamente occupata" e operano il blocco delle comunicazioni marittime dell'nella parte nord-occidentale del Mar Nero.

