Ucraina: Kiev, 'nei territori occupati russi rapiscono bambini e parenti militari' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I casi di rapimento di parenti di difensori ucraini nei territori temporaneamente occupati stanno diventando sistemici. Gli invasori russi rapiscono i parenti dei soldati ucraini, compresi i bambini". Lo ha riferito la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. "Purtroppo - osserva l'intelligence - i database dei cittadini ucraini cadono nelle mani degli occupanti quando sequestrano edifici amministrativi o grazie all'aiuto di collaboratori traditori". "La maggior parte di questi casi - prosegue l'informativa - è registrata nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Zaporozhye, Kherson e Mykolaiv. Gli invasori rapiscono sia i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I casi di rapimento didi difensori ucraini neitemporaneamentestanno diventando sistemici. Gli invasoridei soldati ucraini, compresi i". Lo ha riferito la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. "Purtroppo - osserva l'intelligence - i database dei cittadini ucraini cadono nelle mani degli occupanti quando sequestrano edifici amministrativi o grazie all'aiuto di collaboratori traditori". "La maggior parte di questi casi - prosegue l'informativa - è registrata neitemporaneamentedelle regioni di Zaporozhye, Kherson e Mykolaiv. Gli invasorisia i ...

