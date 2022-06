Ucraina, dal 2014 la guerra segreta russa per privare Kiev di munizioni (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Intimidazioni, sabotaggi, avvelenamenti. E’ da otto anni che la Russia sta conducendo una guerra segreta per privare l’Ucraina di munizioni per le sue armi di fabbricazione sovietica, scrive il Washington Post. E ora che l’attacco russo sul campo viene fatto soprattutto con l’artiglieria, Mosca minaccia chi potrebbe vendere le munizioni oppure offre più denaro per comprarle. Al momento, le forze russe sparano circa 60mila colpi d’artiglieria al giorno, 10 volte più degli ucraini, spiega la vice ministra Ucraina della Difesa, Hanna Malyar . Si tratta di proiettili di calibro da 122 e 152 mm, gli stessi delle armi in dotazione dell’esercito ucraino, che risalgono all’era sovietica e quindi si trovano in diversi paesi che facevano parte del patto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Intimidazioni, sabotaggi, avvelenamenti. E’ da otto anni che la Russia sta conducendo unaperl’diper le sue armi di fabbricazione sovietica, scrive il Washington Post. E ora che l’attacco russo sul campo viene fatto soprattutto con l’artiglieria, Mosca minaccia chi potrebbe vendere leoppure offre più denaro per comprarle. Al momento, le forze russe sparano circa 60mila colpi d’artiglieria al giorno, 10 volte più degli ucraini, spiega la vice ministradella Difesa, Hanna Malyar . Si tratta di proiettili di calibro da 122 e 152 mm, gli stessi delle armi in dotazione dell’esercito ucraino, che risalgono all’era sovietica e quindi si trovano in diversi paesi che facevano parte del patto di ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : #Ucraina «Noi in ostaggio a #Mariupol. Putin ci ha tolto tutto, perciò lo denunciamo» - Piu_Europa : Dal Consiglio Ue via libera allo status di candidato per Ucraina e Moldavia. Una scelta politica forte. Messaggio… - Avvenire_Nei : #Ucraina «Terra bruciata» di Mosca nel Sud dell'Ucraina - Diana50022146 : RT @AleLin64: Dal canale ufficiale Telegram della Signora Olena Zelenska, First Lady dell'Ucraina, si occupa di libri x bambini, sempre mol… - NATOUnitedForce : RT @LucaSebastiani_: In edicola c'è un nuovo (straconsigliato) #Scenari, di @DomaniGiornale ??? A pochi giorni dal vertice #Nato di Madrid,… -